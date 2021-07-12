РИАМО - 12 июл. Правительство России утвердило порядок единовременной выплаты для детей школьного возраста к началу учебного года, сообщает Газета.ru.

«По указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка», — говорится в постановлении кабмина.

Деньги получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей 6-18 лет включительно.

Подать заявки на получение выплаты можно с 15 июля по 1 ноября. Деньги начнут поступать с 16 августа.

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