РИАМО - 12 июл. Порядка 1,5 млрд рублей инвестирует застройщик ГК «Основа» в инфраструктуру и создание комфортной среды в эко-квартале VERY в московском районе Марфино. Из них 502 млн направят на благоустройство и озеленение, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На работы по благоустройству, запланированные до конца 2023 года в рамках 1 и 2 очереди, пойдет 323 млн рублей, а еще 179 млн проинвестируют в рамках 3 очереди.

На эти средства планируется создать двухуровневый двор-парк более чем в 2 га площадью.

«Здесь появится площадь с фонтаном и большой елью, спортивные и детские площадки, огромный парящий прогулочный мост с горками и смотровыми площадками», - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадки комплекса будут зонированы и разделены по возрастным категориям. Проект предполагает создание внутренних бульваров, использование пергол с качелями и беседками и многоуровневую подсветку.

На территории двора планируют установить 5 детских площадок качелями, канатной дорогой, городками и горками. Для ребят постарше сделают две спортивные зоны, где можно будет играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, заниматься фитнесом и воркаутом.

«По периметру всего двора будет сделана велосипедная дорожка протяженностью почти 1 км, которая станет началом большого путешествия – в рамках реконструкции Ботанической улицы планируется создание велосипедной дорожки с выходом в Ботанический сад», - добавил управляющий партнер ГК «Основа» Олега Колченко.

Особенным акцентом проекта станет озеленение. На территории двора планируется высадить более 1 тыс. кустарников и деревьев, в том числе кропномеров.

Эко-квартал VERY строится на территории бывшей гостиницы «Останкино». Предполагается, что из 2,89 га площади участка 23% отдадут под здания, а 77% - благоустроят.