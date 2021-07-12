РИАМО - 12 июл. Следственный отдел линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская направил в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере. 32-летнего москвича, занимавшего должность на столичном вокзале, будут судить за хищение 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Следствие установило, что обвиняемый получал от железнодорожной компании деньги на приобретение товарно-материальных ценностей: канцелярских принадлежностей, расходников для компьютерной техники, офисной мебели.

В ответ злоумышленник предоставлял фиктивные кассовые и товарные чеки. По данным экспертизы, оттиски печатей на этих документах не соответствуют печатям указанных в них коммерческих организаций.

В общей сложности фигуранту дела удалось похитить 2,3 млн рублей, принадлежащих железнодорожной компании, и потратить их по своему усмотрению.

Материалы уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в настоящее время находятся в суде на рассмотрении.