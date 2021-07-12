РИАМО - 12 июл. Популярная платформа YouTube вводит в России новый сервис для съемки и монтажа коротких видеороликов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Благодаря новшеству, названному YouTube Shorts, российские пользователи смогут создавать и публиковать видео не длиннее 60 секунд.

Платформа дает возможность объединять несколько фрагментов записи в один ролик, накладывать звуковую дорожку и менять скорость записи.

Сервис коротких видеороликов от YouTube впервые запустили в Индии. После его освоили пользователи в США.