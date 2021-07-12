РИАМО - 12 июл. Многофункциональная машина-амфибия приступили к очистке пруда на улице Школьной в Поварове городского округа Солнечногорск. Работы проводятся по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

«В своем обращении губернатор Андрей Юрьевич Воробьев отметил, что перечень объектов будут определять жители голосованием на «Доброделе», - сказал глава городского округа Виктор Родионов.

В 2020 году пандемия коронавируса не помешала провести очистку на 12 прудах Солнечногорска. Кроме того, были благоустроены родники в деревнях Чепчиха, Гигирево, Михайловка и в деревне Новое.

Машина-амфибия, используемая в работах, обладает высокой маневренностью и может очистить места, к которым не смогут подобраться люди или тяжелая сухопутная техника.