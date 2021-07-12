РИАМО - 12 июл. По состоянию на 8 июля, в Подмосковье зарегистрировано 8790 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, включая 2226 детей, сообщается на сайте территориального управления Роспотребнадзора по Московской области.

За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 8026 таких случаев, включая 2806 среди детей.

Антилидерами по клещам стали: Дмитровский городской округ - 593 случаев; Орехово-Зуевский - 467; Раменский - 552; Павловский-Посад - 426; Коломна - 514, Балашиха - 394, Щелково - 401 и Сергиево-Посадский - 340 случаев.

Людям, которые работают на природе или собираются поехать на опасные в этом плане территории, делают прививки от клещевого энцефалита. По состоянию на 8 июля, вакцинированы 5626 человек, включая 2091 ребенка.

Акарицидные химические обработки против клещей проведены уже на площади 3209,7 га.

Лабораторные исследования 3377 клещей показали, что в 10,3% из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,9% - гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,1% моноцитарного эрлихиоза человека.

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