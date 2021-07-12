РИАМО - 12 июл. Жители и гости столицы смогут попасть на Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» только QR-кодам, сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.

Также всем посетителям на входе будут мерить температуру тела. Дети и подростки смогут попасть на фестиваль без QR-кода, но в сопровождении взрослых.

С 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей в залы только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, тем, кто переболел не более полугода назад, а также людям с отрицательным ПЦР-тестом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Вход на фестиваль «Спасская башня» в Москве будет осуществляться по QR‑кодам. Мероприятие пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.

- Вакцинировавшимся в Гостином дворе подарят билеты в театр на Малой Бронной. Для получения пригласительных вакцинировавшимся нужно будет заполнить небольшую анкету, после чего с ними свяжутся сотрудники театра.

- Эксперт рассказал, как провести свадьбу в Москве в условиях QR‑кодов. ПЦР‑тесты можно делать у входа в ресторан, считает специалист.

- Роспотребнадзор объяснил, как будут проходить массовые мероприятия в пандемию. В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 808 473 случая коронавируса.

- В Сети появился сводный обзор субъектов РФ «Вакцинация нации — сила государства!». Делиться актуальными новостями для ресурса могут органы государственного управления.

- Названы округа‑лидеры в Подмосковье по вакцинации от Covid‑19. В этих округах план по вакцинации выполнили на 60%.

- Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%. В столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от Covid‑19.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье хороший темп вакцинации от Covid‑19.

Мы благодаря пониманию с жителями и работе блока здравоохранения идем неплохим темпом. Темп хороший на самом деле. 57 тысяч вакцин - это средний показатель за прошедшую неделю. Это достаточно большое количество

- Работодателям Подмосковья напомнили о норме вакцинации сотрудников. Лидерами по вакцинации на предприятиях стали городские округа Дмитровский и Электросталь.

- Банкеты и свадьбы в Москве разрешили проводить только в Covid‑free ресторанах. Данное ограничение не распространяется на веранды и сезонные кафе.

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.