РИАМО - 12 июл. В Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина в столице в 2020/2021 учебном году обучение прошли свыше 700 человек из 65 стран, сообщает пресс-служба института.

В Институте Пушкина 9 июля прошел онлайн-выпускной для бакалавров, магистров и аспирантов филологического факультета. Дипломы о высшем образовании института получили 200 человек, в том числе 70 человек из-за рубежа: Азербайджана, Вьетнама, Бразилии, Венгрии, Китая, Ирана, Молдовы, Мали, Польши, Румынии, Турции, Сербии, Южной Кореи и Украины. Большинство выпускников выбирают профессию преподавателя русского языка как иностранного.

«Подготовка преподавательских кадров для обучения русскому языку – одна из задач, для которых и создавался Институт Пушкина 55 лет назад. Наши выпускники работают по всему миру, это международная элита русистики. Надеюсь, новое поколение преподавателей будет таким же успешным, энергичным, творческим, увлекая и мотивируя своих учеников на изучение русского языка», — сказала ректор института Маргарита Русецкая.

Она добавила, что в этом году институт открывает новую магистерскую программу «Медиакоммуникации в профессиональной сфере».

С отличием обучение закончили 28 выпускников бакалавриата и магистратуры.

Подготовительный факультет Института Пушкина окончили граждане 30 стран – от Индонезии до Колумбии и США, от Бенина до Грузии и Франции. Студенты обучались по 4 профилям: гуманитарному, инженерно-техническому, экономическому и медико-биологическому. Учебный год прошел в дистанционном формате. Выпускной на подготовительном факультете прошел 8 июля.

Также прошел выпускной на факультете русского языка как иностранного. Там проходят стажировку иностранцы, которые учат русский язык у себя на родине. Обычно они учатся 10 месяцев, но есть и более короткие программы.

В 2020/21 году обучение в Институте Пушкина по программам высшего и дополнительного образования прошли 742 иностранных гражданина – представители 65 стран.