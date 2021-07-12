РИАМО - 12 июл. Автомобиль сбил 2 человек на МКАД после того, как они вышли на проезжую часть из-за поломки машины, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Автомобиль «ВАЗ» остановился в 3-й полосе от края проезжей части из-за поломки. Водитель и пассажир машины вышли на проезжую часть.

Вскоре в стоящую машину врезался автомобиль «ГАЗель», после чего «ВАЗ» сбил находившихся на проезжей части мужчину и женщину.

На месте работают 2 экипажа дорожно-патрульной службы и 2 наряда скорой медицинской помощи. Перекрыты 2 полосы движения.