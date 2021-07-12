РИАМО - 12 июл. Кунцевский районный суд Москвы приостановил деятельность частного детского сада «Горница-Узорница» на 30 суток. Здесь в ходе рейда столичного Роспотребнадзора обнаружили нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, сообщается на сайте ведомства.

Проверку детского учреждения, расположенного по адресу: ул. Рябиновая, д.3, корп.2, организовали в рамках расследования случаев пневмонии у воспитанников.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в детском саду не организовано надлежащее наблюдение за контактными детьми, не проводится обеззараживание воздуха в игровых и раздевалках во время дневного сна, нарушен режим уборки.

Кроме того, в учреждении отсутствует вентиляция в игровой, в раздевалке и туалетных группах нет окон. Нет и документов о дезинфекции вентиляционной системы.

По фактам выявленных нарушений специалистами территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в Западном административном округе в отношении юрлица составлен протокол о временном запрете деятельности и об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

На основании материалов суд принял решении о приостановлении деятельности на 30 суток. Устранение нарушений взято под контроль.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

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- Роспотребнадзор объяснил, как будут проходить массовые мероприятия в пандемию. В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 808 473 случая коронавируса.

- В Сети появился сводный обзор субъектов РФ «Вакцинация нации — сила государства!». Делиться актуальными новостями для ресурса могут органы государственного управления.

- Названы округа‑лидеры в Подмосковье по вакцинации от Covid‑19. В этих округах план по вакцинации выполнили на 60%.

- Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%. В столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от Covid‑19.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье хороший темп вакцинации от Covid‑19.

Мы благодаря пониманию с жителями и работе блока здравоохранения идем неплохим темпом. Темп хороший на самом деле. 57 тысяч вакцин - это средний показатель за прошедшую неделю. Это достаточно большое количество

- Работодателям Подмосковья напомнили о норме вакцинации сотрудников. Лидерами по вакцинации на предприятиях стали городские округа Дмитровский и Электросталь.

- Банкеты и свадьбы в Москве разрешили проводить только в Covid‑free ресторанах. Данное ограничение не распространяется на веранды и сезонные кафе.

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.