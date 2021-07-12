РИАМО - 12 июл. По программе реновации до конца сентября 2021 года в столице планируется передать под заселение 22 новых жилых корпуса. Жители 91 дома получат квартиры в новостройках, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Они располагаются в восьми административных округах и 14 районах столицы. Указанный объем позволит начать переселение более 17 тыс. человек», - сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

В настоящее время по программе реновации проектируются и строятся более 300 объектов с потенциалом свыше 5 млн квадратных метров.

«За время реализации программы введены в эксплуатацию 128 домов, из них переданы под заселение 107», - добавил Левкин.

Ранее в рамках Московского урбанистического форума были озвучены планы по переселению около 30 тыс. человек в 2021 году.

«За шесть месяцев этого года по программе реновации мы ввели в эксплуатацию 36 новостроек общей площадью 0,6 млн кв м. В указанный период начато переселение более 9 тыс. человек из 67 домов», - рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Программу реновации мэр Москвы Сергей Собянин утвердил в августе 2017 года. Она затронет около 1 млн москвичей.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>