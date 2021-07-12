РИАМО - 12 июл. Театр на Малой Бронной подарит горожанам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции в Гостином дворе, бесплатные билеты на спектакли нового сезона. Об этом сообщает РИА Новости.
Для получения пригласительных вакцинировавшимся нужно будет заполнить небольшую анкету, после чего с ними свяжутся сотрудники театра.
«Это наш небольшой вклад, поощрение людей, чтобы они шли и заботились о своем здоровье», - заявил во время автограф-сессии худрук театра Константин Богомолов.
Он добавил, что на эти цели у театра выделено не менее 300 пригласительных.
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Текстовая трансляция
12 ИЮЛЯ
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- Андрей Воробьев: В Подмосковье хороший темп вакцинации от Covid‑19.
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