РИАМО - 12 июл. Собаки живут порядка 12-14 лет, но грамотный уход может помочь питомцу значительно продлить число прожитых лет. Кинолог рассказал о пяти факторах, которые позволят собаководу увеличить продолжительность жизни своего четвероногого друга. Об этом сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации (РКФ).

«Один из действенных советов, который улучшит качество и увеличит продолжительность жизни – это правильное питание. Для здоровья и долголетия питомца нужен грамотно составленный рацион, в котором будет содержаться сбалансированное количество жиров, углеводов, белков, минеральных веществ и витаминов», - поделился президент РКФ Владимир Голубев.

Вторая важная составляющая ухода за стареющем питомцем - регулярная проверка здоровья. Если собака выглядит здоровой, то достаточно одного планового осмотра в год. Если ей уже больше 10 лет, то ветеринара стоит посещать в два раза чаще. Это позволит заметить болезни на начальном этапе.

Несмотря на возраст собаки, нельзя недооценивать значение физической нагрузки. Если ей не заниматься, питомец быстро угаснет. Возможно время прогулки и маршрут стоит сократить, но ни в коем случае не отказываться совсем.

Неотъемлемая часть воспитания собаки – дрессировка. Мозг необходимо заставлять трудиться: покупать новые игрушки, повторять старые команды и разучивать новые.

Пятым, но не менее важным, фактором кинологи считают внимание и ласку хозяина. Эмоциональная связь с хозяином поддерживает питомца и помогает ему развиваться.

Эти правила позволят собаководу подарить своему животному силы на активную и долгую жизнь.