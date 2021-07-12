РИАМО - 12 июл. Жителей европейской части России ждет очередной, последний фронт экстремальной жары, дожди в Москве возможны только в конце недели, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра и в среду в разгар дня воздух в столице прогреется до 31-34 градуса тепла. Есть высокая вероятность того, что будут побиты прежние рекорды 1936 и 1951 годов прошлого столетия», - сказал Тишковец в эфире телеканала «Россия 24».

Однако, по его словам, во второй половине недели сохранится 30-градусная жара, но в небе кое-где появятся шапки грозовых облаков. Существенные ливни смогут сбить температуру до плюс 25 градусов только к выходным.

Также Тишковец отметил, что в эти часы в столице индекс ультрафиолета достиг своего опасного максимума – 6 единиц. Это чуть меньше, чем на западном побережье Африки.

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