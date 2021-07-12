РИАМО - 12 июл. Интерактивную карту социальной газификации Московской области, размещенную на сайте «Мособлгаза», за месяц посетили 200 тыс. уникальных пользователей. А 11,8 тыс. человек через этот сервис подали заявку на комплексный договор, сообщает пресс-служба компании.

С помощью интерактивной карты можно уточнить, вошел ли населенный пункт в программу, узнать сроки работ и график встреч с жителями.

«Также для удобства жителей организовано 674 стационарных и мобильных точек, созданы специальные офисы социальной газификации», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Программа социальной газификации была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках программы подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах производится для жителей бесплатно. Им необходимо оплатить только проведение газа на своих участках.

Для этого «Мособлгаз» разработал комплексный договор, охватывающий все необходимые работы на участке.

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