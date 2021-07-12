РИАМО - 12 июл. В программе международного авиационно-космического салона МАКС в 2021 году примет участие ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в «Роскосмос». Он представит ракеты-носители и перспективные космические аппараты, сообщает пресс-служба авиасалона.

Стенд центра войдет в состав объединенной экспозиции «Роскосмоса» в павильоне F2. Здесь посетители увидят макеты ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, «Союз-2», «Союз-2» этапа 1в и перспективную двухступенчатую ракету «Союз-5» в масштабе 1:20.

Также участники авиасалона представят перспективные космические аппараты «Обзор-Р», «Ресурс-ПМ», «Бион-М» № 2 в масштабе 1:10 и «Аист-2Т» в масштабе 1:5 и малый космический аппарат «Аист-2Д» в масштабе 1:5.

На стенде разместят и плакаты со снимками из космоса, сделанными спутником «Аист-2Д», и волоконно-оптические компоненты разработки и производства филиала центра — «Научно-производственного предприятия «​Оптические и электронные комплексы и системы» («ОПТЭКС»).

МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>