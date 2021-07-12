РИАМО - 12 июл. Врач-терапевт Людмила Лапа сообщила, что летом в каждой аптечке обязательно должны находиться сорбенты, так как в жаркую погоду повышается риск пищевого отравления. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что эти препараты можно принимать самостоятельно. Любая интоксикация организма снимается именно этими препаратами.

«Сорбенты должны быть летом у каждого в аптечке, едем ли мы в отпуск, на даче находимся, дома. Съели что-то постоявшее на солнце, испорченное, — сорбенты», — подчеркнула Лапа.

Еще она напомнила, что необходимо пить воду в жару. Но ее нельзя заменять сладкими напитками или пивом.

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