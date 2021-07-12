РИАМО - 12 июл. Ведущий и организатор свадеб Роман Акимов рассказал, что молодожены этим летом могут провести свадьбы с помощью услуги выездных ПЦР-тестов либо на улице, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сейчас появилась такая опция — выездной ПЦР-тест. То есть появилась новая ниша услуг: перед рестораном тебе делают экспресс-тест и ты проходишь», — сказал Акимов.

Он уточнил, что, если у молодоженов есть материальные проблемы, то они могут попросить гостей не дарить цветы, а сделать за свой счет ПЦР-тест и прийти на торжество.

Еще торжество, по мнению специалиста, можно провести на свежем воздухе. Это, однако, не сможет заменить банкетную часть, добавил Акимов.

Банкеты, свадьбы и юбилеи в столице можно проводить только в тех заведениях, где организован вход гостей по QR-кодам.

С 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей в залы только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, тем, кто переболел не более полугода назад, а также людям с отрицательным ПЦР-тестом.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Эксперт рассказал, как провести свадьбу в Москве в условиях QR‑кодов. ПЦР‑тесты можно делать у входа в ресторан, считает специалист.

- Роспотребнадзор объяснил, как будут проходить массовые мероприятия в пандемию. В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 808 473 случая коронавируса.

- В Сети появился сводный обзор субъектов РФ «Вакцинация нации — сила государства!». Делиться актуальными новостями для ресурса могут органы государственного управления.

- Названы округа‑лидеры в Подмосковье по вакцинации от Covid‑19. В этих округах план по вакцинации выполнили на 60%.

- Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%. В столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от Covid‑19.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье хороший темп вакцинации от Covid‑19.

Мы благодаря пониманию с жителями и работе блока здравоохранения идем неплохим темпом. Темп хороший на самом деле. 57 тысяч вакцин - это средний показатель за прошедшую неделю. Это достаточно большое количество

- Работодателям Подмосковья напомнили о норме вакцинации сотрудников. Лидерами по вакцинации на предприятиях стали городские округа Дмитровский и Электросталь.

- Банкеты и свадьбы в Москве разрешили проводить только в Covid‑free ресторанах. Данное ограничение не распространяется на веранды и сезонные кафе.

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.