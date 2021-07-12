РИАМО - 12 июл. Ведущий и организатор свадеб Роман Акимов рассказал, что молодожены этим летом могут провести свадьбы с помощью услуги выездных ПЦР-тестов либо на улице, сообщает «Вечерняя Москва».
«Сейчас появилась такая опция — выездной ПЦР-тест. То есть появилась новая ниша услуг: перед рестораном тебе делают экспресс-тест и ты проходишь», — сказал Акимов.
Он уточнил, что, если у молодоженов есть материальные проблемы, то они могут попросить гостей не дарить цветы, а сделать за свой счет ПЦР-тест и прийти на торжество.
Еще торжество, по мнению специалиста, можно провести на свежем воздухе. Это, однако, не сможет заменить банкетную часть, добавил Акимов.
Банкеты, свадьбы и юбилеи в столице можно проводить только в тех заведениях, где организован вход гостей по QR-кодам.
С 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать посетителей в залы только по QR-кодам. Их выдают привитым от Covid-19 гражданам, тем, кто переболел не более полугода назад, а также людям с отрицательным ПЦР-тестом.
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Текстовая трансляция
12 ИЮЛЯ
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