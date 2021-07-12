РИАМО - 12 июл. Для того, чтобы уменьшить потоотделение в жару, нужно регулярно принимать душ и пользоваться антиперспирантами, сообщила врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева.

«Гигиенические мероприятия всегда на первом месте: утренний душ, вечерний душ. Области подмышек лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать еще и бактерии, которые живут на поверхности кожи», – сказала Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik.

Врач советует вечером после душа использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез и снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия в составе. Утром надо использовать уже дезодорант, который маскирует запах.

Также не стоит забывать о гигиене стоп: носить носки и обувь из натуральных материалов. Существуют специальные антиперспиранты, которыми можно обработать стопы и ладони. Еще не стоит забывать о факторах, которые усиливают потоотделение.

«Обратите внимание на питание. К примеру, специи или алкоголь увеличивают потоотделение. Обратите внимание на одежду: синтетические ткани провоцируют более активное потоотделение, нужно отдать предпочтение более натуральным тканям», – сказала врач.

Дерматолог напомнила, что иногда повышенная потливость может сигнализировать о каком-либо заболевании. Если потоотделение не проходит долгое время, то лучше обратиться к врачу.

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