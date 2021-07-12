РИАМО - 12 июл. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области до 11 часов 14 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.
В эти дни прогнозируется высокая пожароопасность 4 класса.
Также в Москве и области до вечера 13 июля объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары.
Кроме того, из-за пожароопасности в подмосковные леса по 19 июля закрыли въезд для людей и транспорта.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии