РИАМО - 12 июл. Смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а в этом году с помощью гаджета можно будет принять участие в первой цифровой переписи населения России. Об этом сообщает пресс-служба Мосстата.

Первый в истории смартфон с монохромным ЖК-дисплеем появился в 1994 году. К 2012 году такими телефонами владели около 1 млрд человек. Сейчас во всем мире проживает около 8 млрд и почти половина пользуется мобильными гаджетами.

Отечественная перепись — это часть глобального переписного раунда 2020 года, в котором участвуют все развитые страны мира. На основе данных переписей разных государств ООН подсчитывает общую численность населения Земли.

На фоне пандемии ООН рекомендовала странам проводить переписи дистанционно и поощрять онлайн-перепись, то есть самостоятельное заполнение электронных анкет в интернете. Можно сказать, что цифровая перепись уже стала стандартом для статистиков во всем мире. Из крупных стран новый подход в переписях использовали США, Великобритания и Китай.

Перепись населения в России, которая пройдет уже в октябре, полностью соответствует рекомендациям международной организации. Для участия в цифровой переписи нужны: стандартная или подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги»; смартфон, планшет или компьютер с ОС Android или iOS; доступ в интернет.

Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на супруга, детей и родителей — точно так же, как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот заполнял бумажные листы.

Последняя перепись населения России прошла в 2010 году. Всероссийская перепись даст точную информацию о численности населения страны, ее национальном составе, миграции, уровне образования и других характеристиках общества. На основе этих данных будут формироваться программы по социальной поддержке, типы и размеры льгот.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

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