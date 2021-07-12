РИАМО - 12 июл. Воду в Подмосковье нужно хорошо подготавливать и очищать от железа. На это направлена президентская программа, действующая в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Говорить о важности чистой воды бессмысленно – нет в жизни человека таких ситуаций, в которых она не нужна. Но у подмосковной воды своя специфика: ее нужно хорошо подготавливать и очищать от железа», - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что для этого в регионе реализуют специальную программу. Большие города уже обеспечены чистой водой. Сейчас программу реализуют в небольших населенных пунктах.

Благодаря новой водораспределительной станции чистую воду получили жители трех микрорайонов Одинцова – это больше 25 тыс. человек.

«Мы слышим все запросы жителей и программу продолжаем: ремонтируем и обновляем оборудование, строим станции, ищем новые подходы», - добавил Воробьев.

Благодаря реализации программы «Чистая вода» за 7 лет качество водоснабжения улучшено для 2 млн жителей Подмосковья. Из «красной зоны» выведено 12 муниципалитетов. До 2024 года чистую воду получат еще 675 тыс. человек. Таким образом, ею будут обеспечены уже более 94% жителей региона. Всего в 2021 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 23 объекта водоснабжения.