РИАМО - 12 июл. В 2021 году жители столицы совершили более 2,5 млн поездок на арендованных электросамокатах, число происшествий с этим видом транспорта в столице растет, сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказал врач-травматолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Константин Сергеев, повреждения, которые водитель электросамоката получает при падении, можно разделить на три категории.

Так, часть травм приходится на верхние конечности (шейка плечевой кости, кости и суставы предплечья, кисти). Когда человек падает при езде на электросамокате, у него зачастую срабатывает защитный рефлекс: он выбрасывает руки вперед, чтобы защитить свою голову. Возникает высокий риск повреждений предплечья: могут пострадать лучевая и локтевая кости. Лучше всего заранее изучить правильные способы группировки при падении.

Также много травм с этим видом транспорта приходится на голову (сотрясение головного мозга, гематомы, ссадины, ушибы). Другой распространенный вид травмы — сотрясение мозга.

Еще при езде на самокатах травмируют нижние конечности (бедренная кость, коленные суставы, связочный аппарат, голеностоп). Переломы нижних конечностей встречаются реже всего. Обычно они происходят при столкновении с автотранспортом или на спусках.