РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Пожар в лесном массиве в подмосковном Красногорске локализовали на площади 8 га, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Пожар возник в понедельник на территории лесничества в районе Новоникольского.

В тушении задействованы силы и средства: 54 человека, 29 единиц техники, в том числе Мосавиация, лесные пожарные из Клина, Истры, Наро-Фоминска, Голицына и Лотошина.

Точная причина пожара пока не известна, но скорее всего банальна: кто-то развел костер в глубине леса.

Видео природного пожара в Красногорске опубликовали в Сети>>