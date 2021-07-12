РИАМО - 12 июл. Московский авиационный центр опубликовал в Instagram видео тушения крупного природного пожара в подмосковном Красногорске.

Экипажи двух пожарных вертолетов МАЦ вылетели для тушения природного очага возгорания. Предварительно, произошло возгорание торфяников недалеко от СНТ «Лесная Поляна».

На видеозаписи видно, как один из вертолетов сбрасывает воду над лесом, где происходит возгорание. Над деревьями виден черный дым.

Ранее глава городского округа Алексей Спасский сообщал, что огонь распространяется со скоростью 10 м/с, площадь пожара составляет порядка 7 га.