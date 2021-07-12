РИАМО - 12 июл. В Ярославском районе Москвы участок площадью 1,5 тыс. кв. м освободили от 14 незаконных построек. Объекты находились на территории производственно-складской базы, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости столицы.

Самострой располагался возле владения №9 по улице Платформа Северянина.

«Четырнадцать незаконных объектов общей площадью почти 750 кв. м – строения, бытовки, складские и гаражные постройки, были возведены в нарушение строительных норм и правил, без разрешительной документации», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Владелец не поставил объекты на кадастровый и технический учеты и не зарегистрировал имущественные права.

Были приняты меры по освобождению участка от самостроя. Их владелец добровольно демонтировал постройки. Сейчас работы завершены, строительный мусор вывезен с территории.