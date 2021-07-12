РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. Всего вакцинацию от Covid-19 в городском округе Балашиха прошли более 150 тыс. человек, сообщается на странице Балашихинской областной больницы в соцсети «ВКонтакте».

28 тыс. человек вакцинировались от коронавирусной инфекции за неделю. Более 300 человек прошли вакцинацию в парках «Пехорка» и «Пестовский» 11 июля.

Жители Балашихи, которые еще не успели посетить пункты вакцинации, могут сделать это в 9 поликлиниках: №№1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13 и 14. Записаться можно на приеме у своего врача-терапевта, на сайте госуслуг или по телефону 122.

Без предварительной записи балашихинцев принимают в мобильных пунктах вакцинации. Они работают в гипермаркете «Глобус» с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00, в воскресенье с 14:00 до 20:00; в ТРЦ «Новоизмайловский» по средам с 13:00 до 16:00; в ТЦ «Юнион» по четвергам с 16:00 до 20:00; в ТЦ «Светофор» по субботам с 10:00 до 15:00.

Кроме того, мобильные пункты открыты в МФЦ микрорайона Железнодорожный по понедельникам, пятницам и субботам с 9:00 до 15:00; в центральном офисе МФЦ Балашихи с понедельника по четверг с 9:00 до 15:00, в пятницу - с 9:00 до 19:00, в субботу - с 9:30 до 19:00.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Также мобильные бригады выезжают на предприятия Балашихи.

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

- Эксперт рассказал, как провести свадьбу в Москве в условиях QR‑кодов. ПЦР‑тесты можно делать у входа в ресторан, считает специалист.

- Роспотребнадзор объяснил, как будут проходить массовые мероприятия в пандемию. В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 808 473 случая коронавируса.

- В Сети появился сводный обзор субъектов РФ «Вакцинация нации — сила государства!». Делиться актуальными новостями для ресурса могут органы государственного управления.

- Названы округа‑лидеры в Подмосковье по вакцинации от Covid‑19. В этих округах план по вакцинации выполнили на 60%.

- Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%. В столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от Covid‑19.

- Андрей Воробьев: В Подмосковье хороший темп вакцинации от Covid‑19.

Мы благодаря пониманию с жителями и работе блока здравоохранения идем неплохим темпом. Темп хороший на самом деле. 57 тысяч вакцин - это средний показатель за прошедшую неделю. Это достаточно большое количество

- Работодателям Подмосковья напомнили о норме вакцинации сотрудников. Лидерами по вакцинации на предприятиях стали городские округа Дмитровский и Электросталь.

- Банкеты и свадьбы в Москве разрешили проводить только в Covid‑free ресторанах. Данное ограничение не распространяется на веранды и сезонные кафе.

- Врачи назвали 100‑процентное основания для медотвода от вакцинации. Если сильной реакции на прививки никогда не было, то медотвод может быть только временным.

- Подмосковные врачи вылечили еще 1481 пациента с Covid‑19. Умерло 25 пациентов с коронавирусом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- 107 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в больницах в настоящий момент находятся 639 пациентов.

- Более 3,9 млн защитных масок использовали сотрудники «Мострансавто» с начала пандемии. Около 1,5 млн израсходовали за прошедший период 2021 года.

- Еще 7096 человек вылечили от коронавируса в столице. Общее число вылеченных в городе достигло 1 235 697.

- Врач рассказал, почему люди хотят получить вакцину «КовиВак». У нее другой принцип действия.

- За сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 566 больных. В Москве - 5 403.

- Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса. Больничные препараты начнут назначать в поликлиниках.

- Празднование Курбан‑байрама в Москве пройдет в онлайн‑формате. Это связано с ситуацией по распространению коронавируса.