РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Подольску оказали помощь в восстановлении и получении паспортов граждан РФ 52-летнему уроженцу Омской области и 61-летнему уроженцу Калужской области без определенного места жительства, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В марте подмосковные оперативники уголовного розыска задержали участников группы, подозреваемых в использовании рабского труда. Злоумышленники насильно удерживали двух граждан в арендуемом доме и принуждали их просить подаяние в местах массового скопления людей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Выяснилось, что у потерпевших отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Для их восстановления по инициативе сотрудников полиции были проведены необходимые административные процедуры. Для установления личности одного из мужчин оперативники направились в Калужскую область, где в архивных учетах получили сведения о том, что в 1988 году ему был выдан паспорт гражданина СССР, а паспорт гражданина РФ он не получал. Потерпевшего удалось идентифицировать благодаря наличию в архиве его фотографии», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что полицейские вручили потерпевшим российские паспорта, поздравили их и пожелали крепкого здоровья и благополучия. По ее словам, долгожданные документы позволят им оформить положенные социальные выплаты, а также решить вопрос о дальнейшем размещении в специализированных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями.

«Мужчины, в свою очередь, искренне поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь и заботу», - заключила Волк.