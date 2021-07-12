РИАМО - 12 июл. Комитет по туризму Московской области определил победителей в номинации «Лучший мастер народного художественного промысла» в рамках конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Первое место заняла Эльмира Орлова из ООО «Гжель-художественные мастерские». На втором месте оказалась Ольга Коришева, производственный кооператив «Дулевский фарфор». Третье место получила Татьяна Краснокутская, АО «Гжельский фарфоровый завод».

Номинанты показали свое мастерство не только в традиционной росписи в стиле народных художественных промыслов, но и «примерили» НХП для нанесения аквагрима на лица моделей, а также порадовали ведущего шоу его портретами, в исполнении которых прослеживались характерные особенности стилей промыслов Гжели и Дулева.

В конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» принимают участие специалисты туристической сферы, которые сражаются за звания лучших в следующих номинациях: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса», «Лучший мастер народного художественного промысла».

Ранее комитет наградил лучших поваров и ресепшионистов отельной сферы Подмосковья.

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