РИАМО - 12 июл. Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора отдела №4 Центральной электронной таможни. Его обвиняют в получении взятки, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, до апреля 2021 года к обвиняемому обратился генеральный директор крупной компании, которая занимается таможенным оформлением и логистикой. Он попросил помочь с выпуском декларации на товары за материальное вознаграждение.

После этого сотрудник Центральной электронной таможни выпускал декларации на товары этой компании, игнорируя неправильно заполненные документы. Он не стал инициировать обязательные в таком случае проверочные мероприятия.

Фигуранта задержали с поличным при получении денег от коммерсанта сотрудники Службы по противодействию коррупции Центрального таможенного управления ФТС России.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), он признал полностью.