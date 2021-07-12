РИАМО - 12 июл. Температура воздуха в понедельник вечером на 14 станциях столичной подземки поднялась до 28 градусов, там начали раздавать воду пассажирам, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Воду начали раздавать на станциях: «Сокольники», «Красносельская», «Красные Ворота», «Чистые пруды», «Аэропорт», «Теплый Стан», «Коньково», «Калужская», «Новые Черемушки».

Также бутылки с водой можно получить на «Профсоюзной», «Рязанском проспекте», «Кузьминках», «Текстильщиках» и «Отрадном».

«Берегите себя и старайтесь не пользоваться общественным транспортом в часы пик», — отметили в ведомстве.

За первую декаду июля в Москве выпало только 4% месячной нормы осадков. В мегаполисе наблюдается жаркая и засушливая погода.