РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Сотрудники министерства физической культуры и спорта Подмосковья 14 июля проведут прием жителей Подольска в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе администрации округа.

14 июля на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора региона графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.