РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. В городском округе Люберцы капитально отремонтировали 34 многоквартирных дома, что составляет 29% от запланированного объема на текущий год, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2021 году капитально отремонтируем 115 жилых домов, из них в Люберцах – 74, в Томилине – 9, в Малаховке – 8, в Октябрьском – 13 и в Краскове – 11. На сегодня работы проведены в 34 МКД, что составляет 29% от запланированного объема», – сказал Ружицкий.

В рамках капремонта приведут в надлежащее состояние фасады, балконы, кровлю, фундамент, заменят лифты и внутридомовые инженерные системы.

Капитальным ремонтом МКД занимается одна из крупнейших управляющих компаний в городском округе – АО «ЛГЖТ».