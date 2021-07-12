РИАМО - 12 июл. Детский на 85 мест планируют построить и ввести в эксплуатацию в будущем жилом комплексе «Миловидное» в поселке Развилка Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь здания составит 1054,5 кв. м. Предусмотрено универсальное помещение на 60 кв. м для музыкальных и физкультурных занятий.

В рамках благоустройства территории на площади более 2 тыс. кв. м поставят 5 площадок, в том числе 1 спортивную.

Два корпуса нового ЖК будут строить на участке 2,98 га. Площадь жилой застройки составит около 52 тыс. кв. м.

В жилом комплексе «Миловидное» будет развитая социальная и торговая инфраструктура на первых этажах и во дворе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил популярность мини-садов в Подмосковье. По его словам, они появятся в крупнейших округах региона: Ленинском, Красногорске, Одинцовском, Люберцах и др.