РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Госавтоинспекция Люберец призывает участников дорожного движения быть особенно осторожными на дворовых территориях и проездах, так как там много детей, сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В летний период увеличилось количество ДТП с участием детей и подростков. Так, с начала 2021 года на территории обслуживания отдела ГИБДД произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет (за такой же период прошлого года – 9). Половина этих происшествий произошла во дворах жилых домов, территорию которых родители по-прежнему считают безопасной, отпуская детей гулять одних.

Большинство ДТП во дворах с участием детей происходит, когда родители отвлеклись или вовсе не присутствовали рядом, что недопустимо, особенно касаемо детей до 7 лет. Маленьких ребятишек нельзя оставлять без присмотра даже во дворе и на детской площадке. Обязанность родителей – объяснить детям, где следует преходить проезжую часть, играть и кататься на велосипеде во внутридворовых территориях, а также осуществлять контроль за поведением своих детей.