РИАМО - 12 июл. Ведущие мировые диетологи и нутрициологи сообщили, что кунжут, брокколи, шпинат и картофель могут помочь пережить жару, так как в теплое время года возникает большая нагрузка на сердце и сосуды, а организму необходим калий, сообщает Nation News.

Некоторые продукты помогают коже эффективнее сопротивляться ультрафиолетовым лучам и сохранить ее молодость. Среди них: цитрусовые, болгарский перец, арбуз, какао, виноград, гранат, фиолетовые ягоды и томаты.

При этом мороженым злоупотреблять в жару не стоит. Оно сладкое, долго переваривается и увеличивает вязкость крови.

Во время жары специалисты рекомендуют есть только тогда, когда возникает чувство голода. Во время такой погоды полезнее будет ненадолго отойти от рациона.

Про белок летом нельзя забывать, так как он содержит много витаминов и элементов, которые необходимы в это время года. Больше всего белка содержится в рыбе, птице и морепродуктах.

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