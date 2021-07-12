РИАМО - 12 июл. Более 260 тыс. человек посетили подмосковные пляжи и зоны отдыха у воды за прошедшие выходные, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Подмосковные пляжи все больше пользуются популярностью как у жителей области, так и у москвичей.
«Бесплатно раздали 13,5 тыс. бутылок прохладной воды. На сегодняшний день подсыпка кварцевого песка проведена на 50 территориях и еще будет сделана на 19 пляжах», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Любителей активного пляжного отдыха встречало 58 центров пляжных и водных развлечений: прокат каяков, вейкбординг, водные лыжи и многое другое.
На пляже Торбеево озеро в Сергиевом Посаде прошли соревнования по плаванию на открытой воде Torbeevo swim, в которых поучаствовало более 500 человек. На пляже озера Сенеж в Солнечногорске также прошел массовый заплыв. Открытый турнир по пляжному волейболу состоялся на пляже Авангард в Электростали, а на пляжах Шатуры – детская пенная дискотека.
Самыми посещаемыми пляжами на минувших выходных стали: Волкуша (Лыткарино), Новоалександрово (Мытищи), Сенеж (Солнечногорск), Сестрорецкий (Клин), Солнечный берег (Талдомский округ), Авангард (Электросталь).
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