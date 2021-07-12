РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Для участия в премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен» жители городского округа Люберцы подали более 1050 заявок, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Более 1050 заявок – столько жители городского округа Люберцы подали на участие в премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен». Теперь следующий этап конкурса – народное голосование. Он продлится до 25 июля на официальном сайте: www.премия-мырядом.рф. В каждой из 4 категорий – «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен», «Место перемен» – будут определены номинанты, набравшие наибольшее количество голосов – это 1,2 тыс. участников», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что на следующем этапе жюри до 18 августа определят победителей. Призовой фонд конкурса составляет 80 млн рублей. 10 самых ярких проектов вне зависимости от категорий получат по 1 млн рублей в рамках специальной номинации «Перемены Подмосковья».

«Дорогие друзья, огромное спасибо всем, кто подал заявку. Теперь наша задача – выбрать достойных. Проявите активность, поддержите своих инициативных земляков и проголосуйте за понравившиеся проекты», – добавил Ружицкий.