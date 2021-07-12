РИАМО - 12 июл. С 8 июля на портале «Добродел» началось голосование по выбору приоритетных лесопарковых территорий для благоустройства в следующем году, участие в нем приняли уже свыше 7 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Голосование продлится до 22 июля. Жители Подмосковья смогут проголосовать за территории, которые будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта «Парки в лесу» на 2022 год, перейдя по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/lesoparki2022.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева с этого года мы запустили масштабный проект «Парки в лесу». В рамках данного проекта у нас стартовало голосование за выбор приоритетных лесопарковых территорий для благоустройства в следующем году», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего на голосование вынесено 62 территории. Именно они получили большой отклик у жителей в результате сбора предложений, который проходил на портале «Добродел» с 11 мая по 6 июня.

Для включения в адресный перечень проекта выберут 10 территорий.