РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Рабочие приступили к строительству парковки на 28 машино-мест в парке Талалихина Подольска в рамках первого этапа по благоустройству, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина занимает площадь около 28 га, 8 из них - благоустроенная активная зона со множеством аллей и дорожек. Остальная территория парка не используется и находится в запущенном состоянии. Главной целью реконструкции парка является создание природно-рекреационного комплекса с функциональным разнообразием, спортивной и культурной инфраструктурой.

В настоящее время проводится санация территории парка: ликвидация поросли, мелколесья, аварийных деревьев, сухостоя, валежника. Выполняются демонтажные работы (бортовые камни, устаревшие опоры освещения, металлические ограждения). Начаты работы по строительству автомобильной стоянки на 28 машино-мест.

При выполнении первого этапа работ в парке появятся сеть пешеходных и велосипедных дорожек, смотровая площадка с ротондой и качелями, парк топиари, площадка воркаута, смотровая терраса за Зеленым театром, сухой фонтан, радиусные лавки, смотровая площадка с качелями.