РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В Подольске во второй половине 2021 года заключат контракт с генподрядчиком по строительству продолжения бульвара Юности, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в текущем году были запланированы работы в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» по благоустройству территории с устройством пешеходной зоны по улице 50 лет ВЛКСМ от улицы Кирова до Большой Серпуховской. Так, планируется построить в рамках второго этапа продолжение бульвара Юности от улицы Свердлова до Большой Серпуховской.

В настоящее время проходят конкурентные процедуры по определению генерального подрядчика для работ по благоустройству второго этапа. Сроки заключения контракта – вторая половина 2021 года.

В продолжение уже полюбившегося жителями бульвара Юности проект благоустройства предусматривает установку детских игровых площадок с современным прорезиненным покрытием, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн, цветочниц), создание парковочных мест, устройство велодорожек, мощение тротуаров разноформатной плиткой, а также насаждение цветочных культур и газона. Разрабатываются проектные решения по устройству фонтана.

Центральная часть бульвара разделена на прогулочную зону, зону отдыха для детей, а также зону массовых мероприятий. Пешеходная дорожка будет выложена из тротуарной плитки. Вдоль бульвара будут установлены скамейки для отдыха, парковые качели, расположены велосипедные парковки, а также будет сохранено существующее место размещения объекта торговли. Свободную территорию озеленят: высадят цветы, кустарники и деревья. Для освещения территории в вечернее и ночное время предусмотрены уличные светодиодные светильники. Композиционным центром притяжения населения будет фонтан.

При разработке данного проекта были учтены все принципы формирования безопасной и удобной для маломобильных групп населения городской среды, созданы условия для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, пешеходными путями.