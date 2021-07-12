РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. В понедельник из пруда в микрорайоне Керамик в подмосковной Балашихе спасатели достали тело утонувшего мужчины, сообщили в экстренных службах.

«В период с 13:00 до 14:00 12 июля из пруда (бывшего глиняного карьера) в микрорайоне Керамик силами расчета ПСО-1 ГКУ МО «Мособлпожспас» и Центра ГО и ЧС городского округа Балашиха был извлечен мужчина 1970 года рождения», - сообщили в экстренных службах.

Он утонул в месте, которое не было оборудовано для купания.

Подробности инцидента выясняются.