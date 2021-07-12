РИАМО - 12 июл. Красногорский городской суд рассмотрел и удовлетворил иск Минэкологии региона об изъятии у владельца котенка рыси, обнаруженного в Химках в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Весной животное, оставленное без присмотра, выпало из окна многоквартирного дома. После чего котенка рыси доставили в ветеринарную клинику. Сейчас ему ничего не угрожает.
Известно, что рысь в Подмосковье продолжает жить и размножаться. Например, хищника впервые зафиксировала фотоловушка, установленная в заказнике «Журавлиная родина» на территории Талдомского городского округа. Есть свидетельства и из городского округа Шатура, там рысь принесла как минимум одного детеныша.
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