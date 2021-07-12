РИАМО - 12 июл. Красногорский городской суд рассмотрел и удовлетворил иск Минэкологии региона об изъятии у владельца котенка рыси, обнаруженного в Химках в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Весной животное, оставленное без присмотра, выпало из окна многоквартирного дома. После чего котенка рыси доставили в ветеринарную клинику. Сейчас ему ничего не угрожает.

«По итогам расследования владелец котенка, уроженец Приморского края был оштрафован, однако судьба самого животного находилась под вопросом. Теперь, по решению суда животное должно быть изъято, после чего можно будет решать вопрос об условиях и месте его дальнейшего содержания»,- отметил заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Известно, что рысь в Подмосковье продолжает жить и размножаться. Например, хищника впервые зафиксировала фотоловушка, установленная в заказнике «Журавлиная родина» на территории Талдомского городского округа. Есть свидетельства и из городского округа Шатура, там рысь принесла как минимум одного детеныша.