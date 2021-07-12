РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. В подмосковном Красногорске задержали 23-летнего приезжего за кражу самоката с парковки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

Представитель одной из компаний сообщил в дежурную часть УМВД России по Красногорску, что неизвестный совершил кражу самоката с территории парковки, расположенной в деревне Гольево. Сумма ущерба составила 46 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Отрадненского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 23-летнего уроженца Тамбова.

Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество возвратили заявителю.