РИАМО - 12 июл. Электронный аукцион завершился в Одинцове на поиск подрядчика для проектирования и строительства нового детского сада, контракт заключен с ООО «АСГ Техно Строй», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Как рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, современное здание появится на улице Кутузовской. В нем разместятся просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

«Новый детский сад сможет принять 400 малышей в смену. Завершить строительство планируется в 2023 году», - добавил Владимир Локтев.

Единые закупки на строительство и проектирование также называются закупками «под ключ». По их результатам подрядчики могут оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступать к строительству социально значимых объектов, что позволяет сократить общий срок строительства более чем на три месяца.