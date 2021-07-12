РИАМО - 12 июл. Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 457 млн рублей. Его рассмотрит Щелковский городской суд, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Фигурантов дела – генерального директора, соучредителя и финансового директора общества с ограниченной ответственностью – обвиняют в совершении преступления, предусмотренного подпунктами «а», «б», части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, путем включения в налоговую декларацию ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, обвиняемые указали в налоговых декларациях на добавленную стоимость и на прибыль за 2014-2016 годы заведомо ложные сведения. Из-за их действий в госбюджет не поступили платежи на общую сумму более 457 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Щелковский городской суд.