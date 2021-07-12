РИАМО - 12 июл. Специалисты Мосприроды в ходе летнего учета посчитали пернатых обитателей прудов природно-исторического парка «Царицыно». Среди привычных городских и краснокнижных видов уток в бассейне поселились и птицы с необычным окрасом, сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально утками заинтересовались жители. Они насчитали в Царицыно 1 коричневую птицу, 2 коричневые с белой грудкой и еще 2 такие же, но с зеленой головой. Москвичи предположили, что это редкий краснокнижный вид, но специалисты считают иначе.

По мнению сотрудников Мосприроды, эти утки вообще не относятся к городской фауне – они домашние. Как такие кряквы оказались на прудах неизвестно, но, судя по всему, с краснокнижными соседями и дикими собратьями они уживаются хорошо.

Во время учета на прудах заметили огарей, лысух, чомг, озерных и сизых чаек. Самые редкие из них – лысухи – относятся к 1-й категории Красной книги Москвы. Это черные птицы с белой отметиной на лбу и таким же клювом.

Чомги или большие поганки носят своеобразные «рожки» на голове из цветных перьев и каштаново-рыжий «воротник». Они занесены в Красную книгу под 2 категорией.

Также ко 2-й категории относят озерных и сизых чаек. У озерных - в брачный период темно-коричневое оперение головы и темно-бордовый клюв. У сизых (они крупнее) – белое оперение с сизоватыми крыльями и зеленовато-желтый клюв и ноги.

Все обитатели прудов в парке «Царицыно» благополучно вывели потомство.