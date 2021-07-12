РИАМО - 12 июл. Во дворах жилых домов Московской области привели в порядок 15523 скамейки. Работы по их покраске, ремонту и замене продолжаются, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Восстановление объектов проводится по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Предварительно состояние скамеек проинспектировали специалисты Главного управления государственного административно-технического надзора области. Они оцифровали более 81 тыс. скамеек, свыше 26 тыс. из них нуждаются в покраске, ремонте или замене.

«Скамейки являются неотъемлемым элементом благоустройства объекта. Поэтому очень важно, чтобы они находились в надлежащем состоянии. Комфортная среда для любого жителя прежде всего должна начинаться со двора», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На сегодняшний день, например, в городском округе Лосино-Петровский завершили ремонт и замену запланированных 56 скамеек, в Красноармейске восстановили 70 из 71, в Долгопрудном – 342 из 350, в Ивантеевке – 50 из 53, в Раменском – 247 из 272, во Власихе – 84 из 94, в Рузском городском округе – 52 из 69, в Дубне – 161 из 229, в Красногорске – 1581 из 2410, в Сергиевом Посаде – 702 из 1078.

До конца июля планируется привести в порядок еще 10817 объектов.