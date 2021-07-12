РИАМО - 12 июл. На съезде с МКАД на Северный обход Одинцова произошло три ДТП после самопроизвольного выброса на проезжую часть противогололедного реагента, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, выброс вещества произошел из-за неисправности оборудования.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, они оградили места столкновений транспортных средств и реализуют все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Проезжую часть поливают водой, чтобы устранить последствия выброса реагента. В результате ДТП никто не пострадал.