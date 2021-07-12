РИАМО - 12 июл. Более 70 человек посетили Московскую область в рамках межрегионального культурно-познавательного маршрута «Государева дорога», из которых 38 человек увидели достопримечательности Подмосковья на майских праздниках (1-2 мая) и 36 человек – на День России. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Старт проекту «Государева дорога» был дан на ПМЭФ-2019, в рамках которого было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального маршрута между Ростуризмом и правительствами Московской, Тверской, Ленинградской и Новгородской областей.

В декабре прошлого года «Государевой дороге» был присвоен статус межрегионального брендового маршрута. В рамках проекта путешественники за несколько дней совершают поездку из Москвы в Санкт-Петербург.

В Московской области тур включает посещение путевого дворца в Солнечногорске, усадьбу Шахматово, связанную с именами Александра Блока и Дмитрия Менделеева, усадьбу Середниково, где Михаил Лермонтов писал свои ранние произведения, а также музей Петра Чайковского в Клину и усадьбу Демьяново, которая была творческим центром для деятелей золотого века русской культуры.